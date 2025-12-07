टी-20 क्रिकेट: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट
क्या है खबर?
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच हमेशा कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। भारतीय गेंदबाजों ने कई बार अपनी कौशल, गति और सटीकता से मैच का रुख बदला है। कई भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। ऐसे में आइए आगामी सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
अर्शदीप सिंह (18 विकेट)
इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2022 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 10 मैच खेले हैं और इसकी 10 पारियों में 17 की उम्दा औसत के साथ 18 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9 की रही है। अर्शदीप का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/20 का रहा है।
#2
भुवनेश्वर कुमार (14 विकेट)
दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के एक और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने साल 2014 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था। अब तक उन्होंने 12 मैच इस टीम के खिलाफ खेले हैं। इसकी 11 पारियों में उन्होंने 18.50 की औसत से 14 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी 6.69 की रही है। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/24 का रहा है।
#3
वरुण चक्रवर्ती (12 विकेट)
वरुण चक्रवर्ती इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2024 में खेला था। उन्होंने अब तक 4 मैच खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 11.50 की शानदार औसत के साथ 12 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.62 की रही है। वरुण ने एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/17 का रहा है।
#4
रविचंद्रन अश्विन (11 विकेट)
इस सूची में चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 मुकाबले खेले थे और 26.18 की औसत से 11 विकेट लेने में सफल रहे थे। हार्दिक ने 16 मुकाबलों की 14 पारियों में 11 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.58 की रही है। उनका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/20 का रहा है।