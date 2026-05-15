टी-20 क्रिकेट: 200+ रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाली टीमें
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 58वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 विकेट से हरा दिया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में PBKS ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200/8 का स्कोर बनाया। जवाब में MI ने तिलक वर्मा (75*) की पारी से एक गेंद शेष 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए टी-20 क्रिकेट में 200+ रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक जीत दर्ज करने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।
#1
पंजाब किंग्स - 11 जीत
टी-20 क्रिकेट में 200+ रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड PBKS के नाम है। उसने यह कारनामा 11 बार किया है। गौरतलब है कि PBKS के नाम न सिर्फ IPL इतिहास में बल्कि टी-20 क्रिकेट में भी 2 सबसे बड़े सफल रन-चेज का रिकॉर्ड है। उसने इस सीजन की शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 265 रनों का और 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 262 रनों का लक्ष्य हासिल किया था।
#2
मुंबई इंडियंस - 8 जीत
MI ने बड़े स्कोर वाले लक्ष्य का पीछा करने में भी अपनी काबिलियत साबित की है। PBKS के खिलाफ उपरोक्त मैच में MI ने इस श्रेणी में अपनी 8वीं जीत दर्ज की है। इस सीजन की शुरुआत में वानखेड़े स्टेडियम में KKR के खिलाफ 221 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए MI ने IPL इतिहास में अपना सबसे बड़ा सफल रन-चेज दर्ज किया। PBKS के खिलाफ जीत ने MI को सर्वकालिक सूची में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है।
#3
ऑस्ट्रेलिया और RCB - 7-7 जीत
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। दोनों ने 7-7 बार यह कारनामा किया है। ऑस्ट्रेलिया का जीत के लिए सर्वोच्च लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाया गया स्कोर ऑकलैंड (2018) में न्यूजीलैंड क्रिकेट के खिलाफ 244 रन था। वहीं, RCB का इस मामले में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य का पीछा करते हुए रिकॉर्ड पिछले सीजन में लखनऊ के एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 228 रन का था।