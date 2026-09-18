अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 क्रिकेट: भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 11:45 am Sep 18, 202611:45 am

क्या है खबर?

टी-20 क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों का दबदबा लंबे समय से देखने को मिला है। इस प्रारूप में कई बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से शानदार पारियां खेली हैं और शतक लगाए हैं। भारत के लिए टी-20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में कई बड़े नाम हैं। इन खिलाड़ियों ने अलग-अलग मौकों पर टीम के लिए यादगार पारियां खेली हैं। आइए इस प्रारूप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।