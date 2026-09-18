टी-20 क्रिकेट: भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज और उनके आंकड़े
क्या है खबर?
टी-20 क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों का दबदबा लंबे समय से देखने को मिला है। इस प्रारूप में कई बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से शानदार पारियां खेली हैं और शतक लगाए हैं। भारत के लिए टी-20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में कई बड़े नाम हैं। इन खिलाड़ियों ने अलग-अलग मौकों पर टीम के लिए यादगार पारियां खेली हैं। आइए इस प्रारूप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
अभिषेक शर्मा और विराट कोहली (10-10 शतक)
इस सूची में पहले स्थान पर अब संयुक्त रूप से अभिषेक शर्मा और विराट कोहली हैं। दोनों ने टी-20 क्रिकेट में 10-10 शतक लगाए हैं।
कोहली ने 430 मुकाबले खेले हैं और इसकी 413 पारियों में 42.44 की औसत से 14,218 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 110 अर्धशतक भी निकले हैं।
अभिषेक ने 209 मैच की 205 पारियों में 33.10 की औसत और 177.72 की स्ट्राइक रेट से 6,224 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 38 अर्धशतक निकले हैं।
#2
केएल राहुल, संजू सैमसन और रोहित शर्मा (8-8 शतक)
दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से केएल राहुल, संजू सैमन और रोहित शर्मा हैं।
इन सभी खिलाड़ियों ने अपने टी-20 करियर में 8-8 शतक लगाए हैं।
राहुल ने 253 मुकाबले खेले हैं और इसकी 240 पारियों में 42.73 की औसत से 8,718 रन बनाए हैं। सैमसन ने 351 मैचों की 334 पारियों में 30.70 की औसत से 9,027 रन बनाए हैं।
रोहित के बल्ले से 470 मैचों की 459 पारियों में 30.94 की औसत से 12,531 रन निकले हैं।
#3
ईशान किशन और शुभमन गिल (7-7 शतक)
सूची में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से ईशान किशन और शुभमन गिल हैं।
इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने टी-20 करियर में 7-7 शतक लगाए हैं।
ईशान ने अब तक 257 मुकाबले खेले हैं और इसकी 248 पारियों में 31.42 की औसत और 144.66 की स्ट्राइक रेट से 7,291 रन बनाए हैं।
गिल ने 191 टी-20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 188 पारियों में 37.69 की औसत और 141.30 की स्ट्राइक रेट से 6,144 रन बनाए हैं।
#4
रुतुराज गायकवाड़ और सूर्यकुमार यादव (6-6 शतक)
चौथे नंबर पर संयुक्त रूप से रुतुराज गायकवाड़ और पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं।
दोनों ने टी-20 प्रारूप में अब तक 6-6 शतक लगाए हैं।
गायकवाड़ ने 165 मुकाबले खेले हैं और इसकी 159 पारियों में 38.13 की औसत से 5,339 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 139.32 की रही है।
सूर्यकुमार ने 373 मुकाबलों की 347 पारियों में 34.50 की औसत और 152.58 की स्ट्राइक रेट से 9,729 रन बनाए हैं।