टी-20 क्रिकेट: सूर्यकुमार यादव का साल 2025 में कैसा रहा है प्रदर्शन? 

टी-20 क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव के लिए साल 2025 उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। आक्रामक अंदाज और 360 डिग्री शॉट्स के लिए पहचाने जाने वाले सूर्यकुमार ने इस साल कई मुकाबलों में टीम को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन निरंतरता उनकी सबसे बड़ी चुनौती रही। सूर्यकुमार ने इस साल अपना आखिरी टी-20 मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला जहां वह 5 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2025 में उनके आंकड़े इस प्रारूप में कैसे रहे?

फॉर्म टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं चला सूर्यकुमार का बल्ला 35 साल के भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने इस साल 21 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और इसकी 19 पारियों में उनके बल्ले से 13.62 की बेहद खराब औसत से सिर्फ 218 रन निकले। वह एक भी शतक या अर्धशतक नहीं लगा पाए। उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 123.16 की रही। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 47 रन रहा। सूर्यकुमार के करियर का यह सबसे खराब साल रहा। पिछले साल उन्होंने 17 पारियों में 26.81 की औसत से 429 रन बनाए थे।

तेज तेज गेंदबाजों के सामने फ्लॉप रहे सूर्या साल 2025 में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सूर्यकुमार को तेज गेंदबाजों के खिलाफ खासा संघर्ष करना पड़ा। इस साल उन्होंने पेस अटैक के सामने 19 पारियों में सिर्फ 123 रन बनाए, जबकि उनकी औसत बेहद निराशाजनक 8.20 की रही। इस दौरान वह 15 बार तेज गेंदबाजों का शिकार बने। उन्होंने केवल 112.84 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की जो उनकी आक्रामक छवि के बिल्कुल उलट है। ये आंकड़े साफ तौर पर उनकी कमजोर कड़ी की ओर इशारा करते हैं।

IPL IPL 2025 में कैसा रहा सूर्यकुमार का प्रदर्शन? IPL 2025 में सूर्यकुमार ने 16 मुकाबले खेले और इसकी 16 पारियों में 65.18 की औसत से 717 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 167.91 की रही। उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 73* रन रहा। मुंबई इंडियंस (MI) के लिए इस खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया। हालांकि, वह IPL का फॉर्म अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं दिखा पाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में सूर्यकुमार पूरी तरह से फ्लॉप रहे।

