टी-20 क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं 600 से ज्यादा छक्के, जानिए आंकड़े

टी-20 क्रिकेट में छक्के लगाना सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि टाइमिंग और आत्मविश्वास का भी खेल है। दुनिया भर के कुछ चुनिंदा बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने इस प्रारूप में 600 से ज्यादा छक्के जड़कर अपनी अलग पहचान बनाई है। ये खिलाड़ी मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। आइए जानते हैं उन धाकड़ बल्लेबाजों के बारे में, जिन्होंने टी-20 क्रिकेट में छक्कों की बारिश कर इतिहास रचा है।

#1 क्रिस गेल (1,056 छक्के) इस सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2005 में खेला था। आखिरी बार वह 2022 में खेलते हुए नजर आए थे। इस खिलाड़ी ने 463 मुकाबले खेले थे और इसकी 455 पारियों में 1,056 छक्के लगाए थे। उनके बल्ले से 36.22 की औसत और 144.75 की स्ट्राइक रेट से 14,562 रन निकले थे। उन्होंने 22 शतक और 88 अर्धशतक भी जड़े थे।

#2 किरोन पोलार्ड (982 छक्के) इस सूची में दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के एक और दिग्गज खिलाड़ी किरोन पोलार्ड हैं। उन्होंने अब तक 735 टी-20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 652 पारियों में 982 छक्के लगाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 31.62 की औसत और 150.96 की स्ट्राइक रेट से 14,482 रन निकले हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 1 शतक और 67 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104 रन रहा है।

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#3 आंद्रे रसेल (784 छक्के) तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल हैं। उन्होंने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास लिया था। उन्होंने अपना पहला टी-20 मुकाबला 2010 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 590 मुकाबले खेले हैं और इसकी 508 पारियों में 26.18 की औसत और 167.61 की स्ट्राइक रेट से 9,636 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 784 छक्के निकले हैं। उन्होंने 2 शतक और 34 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121* रन है।

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#4 निकोलस पूरन (712 छक्के) निकोलस पूरन इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के इस स्टार बल्लेबाज ने अब तक 444 टी-20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 417 पारियों में 712 छक्के लगाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 29.91 की औसत और 147.89 की स्ट्राइक रेट से 10,379 रन भी निकले हैं। पूरन ने अपने टी-20 करियर में 4 शतक और 63 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108* रन रहा है।