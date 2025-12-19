टी-20 क्रिकेट: अभिषेक शर्मा का साल 2025 में कैसा रहा है प्रदर्शन? 

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी-20 मुकाबले में तेजतर्रार पारी खेली। उन्होंने 21 गेंदों में 34 रन बनाते हुए टीम को तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर पावरप्ले में 63 रन जोड़ दिए। यह साल 2025 में अभिषेक की आखिरी टी-20 पारी रही। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2025 में उनके आंकड़े इस प्रारूप में कैसे रहे?

बल्ला साल 2025 में खूब चला अभिषेक का बल्ला इस साल टी-20 क्रिकेट में अभिषेक का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने 41 टी-20 मैचों में 41.07 की शानदार औसत से 1,602 रन बनाए। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 202.01 की रही, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है। अभिषेक ने साल 2025 में 3 शतक और 9 अर्धशतक जड़े। उन्होंने 158 चौकों के साथ 108 छक्के भी लगाए। साल 2025 में टी-20 क्रिकेट में वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।

भारत भारत के लिए ऐसा रहा अभिषेक का प्रदर्शन साल 2025 में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभिषेक ने भारतीय टीम के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया। उनके कुल टी-20 रनों में से 859 रन भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आए। बाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज ने 21 मुकाबलों में 42.95 की शानदार औसत से रन बनाए, जबकि उनकी स्ट्राइक रेट 193.46 की रही। इस दौरान अभिषेक ने 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े। उन्होंने 54 छक्के लगाकर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया।

Advertisement

प्रारूप IPL और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऐसा था अभिषेक का प्रदर्शन अभिषेक ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ओर से खेलते हुए 13 मुकाबलों में 33.76 की औसत से 439 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाया था। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब क्रिकेट टीम के लिए खेले गए 6 मैचों में अभिषेक ने 50.66 की बेहतरीन औसत से 304 रन जड़े थे। जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे।

Advertisement