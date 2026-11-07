वैभव सूर्यवंशी को मिली बिहार टी-20 टीम की कमान, सौराष्ट्र के खिलाफ शुरू होगा अभियान

सूर्यवंशी को इतनी कम उम्र में कप्तानी सौंपने के फैसले पर BCA अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने कहा, "वैभव सूर्यवंशी ने इतनी कम उम्र में ही अद्भुत प्रतिभा, आत्मविश्वास और परिपक्वता का प्रदर्शन किया है। यह जिम्मेदारी उन्हें एक क्रिकेटर और एक नेतृत्वकर्ता (कप्तान) के रूप में और अधिक निखरने का अवसर देगी।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें पूरी उम्मीद है कि सूर्यवंशी के नेतृत्व में आगामी सीजन में टीम राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए एक अनुशासित, प्रतिस्पर्धी और प्रभावी प्रदर्शन करेगी।"