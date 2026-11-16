सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026: रजत पाटीदार ने असम के खिलाफ जड़ा शतक, जानिए आंकड़े

मध्य प्रदेश को पहले बल्लेबाजी करते हुए 57 रन के कुल स्कोर पर 3 झटके लग गए थे।

उसके बाद बल्लेबाजी पर आए पाटीदार ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूती दी। उन्होंने शिवांग कुमार (61) के साथ चौथे विकेट के लिए 153 रन की साझेदारी निभाई।

वह अपनी पारी में 48 गेंदों में 8 चौके और 13 छक्कों से 135 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी से मध्य प्रदेश की टीम 250/6 का स्कोर बनाने में सफल रही।