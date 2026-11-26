ये पहली बार नहीं है जब किट बैग समय पर नहीं पहुंचने के कारण किसी मुकाबले में देरी हुई हो। 2022 में सेंट किट्स में भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबला 3 घंटे की देरी से शुरू हुआ था।

टीम की जरूरी किट सहित सामान त्रिनिदाद से समय पर नहीं पहुंच पाया था।

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने अव्यवस्था के लिए अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया था, लेकिन सामान गायब होने की आधिकारिक वजह नहीं बताई थी।