सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27: बड़ौदा की टीम का हुआ ऐलान, हार्दिक पांड्या नहीं हैं शामिल

IPL के बाद से पांड्या ने अपना काफी समय बेंगलुरु में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE) में बिताया है।

शुरुआत में वे IPL के दौरान पीठ में आई जकड़न के कारण वहां गए थे, लेकिन बाद में पैर में खिंचाव की वजह से उन्हें वहां रुकना पड़ा था।

इस IPL सीजन से पहले उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच टी-20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था।