देवदत्त पडिक्कल ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: देवदत्त पडिक्कल ने लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 12:35 pm Dec 02, 202512:35 pm

क्या है खबर?

इस समय खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक क्रिकेट टीम के देवदत्त पडिक्कल ने तमिलनाडु क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार शतक लगाया। उनके शतक की मदद से कर्नाटक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 245 रन का बड़ा स्कोर बनाया। यह पडिक्कल के टी-20 क्रिकेट करियर का कुल चौथा और मौजूदा मुश्ताक अली ट्रॉफी सीजन में पहला शतक साबित हुआ। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।