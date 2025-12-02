सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: देवदत्त पडिक्कल ने लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: देवदत्त पडिक्कल ने लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इस समय खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक क्रिकेट टीम के देवदत्त पडिक्कल ने तमिलनाडु क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार शतक लगाया। उनके शतक की मदद से कर्नाटक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 245 रन का बड़ा स्कोर बनाया। यह पडिक्कल के टी-20 क्रिकेट करियर का कुल चौथा और मौजूदा मुश्ताक अली ट्रॉफी सीजन में पहला शतक साबित हुआ। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही पडिक्कल की पारी
कर्नाटक ने जब 69 रन के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया, तब पडिक्कल क्रीज पर आए। एक समय कर्नाटक ने 130 रन के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो दिए थे पडिक्कल ने चौथे विकेट के लिए समर्थ के साथ 115 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। वह 46 गेंदों में 102 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 10 चौके और 5 छक्के भी लगाए।
आंकड़े
पडिक्कल ने टी-20 क्रिकेट में अपना चौथा शतक लगाया
पडिक्कल ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में कुल चौथा शतक लगाया। उन्होंने 112 मैचों की इतनी ही पारियों में 3,200 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 124* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 शतक और 19 अर्धशतक लगाए हैं। अपने IPL करियर में पडिक्कल ने 74 मैचों में 25.43 की औसत और 126.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,806 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 1 शतक लगाया।