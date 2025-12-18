सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26: ईशान किशन ने फाइनल में लगाया शतक, ये बने रिकॉर्ड्स

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल मैच में झारखंड क्रिकेट टीम के कप्तान ईशान किशन ने हरियाणा क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में शतक (101) लगाया। यह उनके टी-20 क्रिकेट करियर का कुल छठा शतक रहा। इस बीच उन्होंने कुमार कुशाग्र (81) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 177 रन की बड़ी साझेदारी भी निभाई। इन पारियों की बदौलत झारखंड ने 262/3 का विशाल स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही ईशान किशन की पारी किशन ने पहले विकेट के जल्दी आउट होने के बावजूद तेजी से बल्लेबाजी की। उन्होंने पावरप्ले के छठे और अमित राणा के पहले ओवर में 3 बड़े छक्के लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें 71 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान मिला, जब सुमित कुमार अपनी ही गेंद पर उनका कैच नहीं पकड़ सके। उन्होंने 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

जानकारी ईशान ने मुश्ताक अली इतिहास में अपना 5वां शतक लगाया किशन अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने अभिषेक शर्मा की बराबरी की, जिन्होंने भी इस टूर्नामेंट में कुल 5 शतक लगाए हैं।

आंकड़े इस सीजन में पूरे किए अपने 500 रन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में किशन 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने 10 पारियों में लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 517 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 2 ही अर्धशतक भी लगाए। वह अब एक मुश्ताक अली सीजन में तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। बता दें कि उनसे आगे सिर्फ देवदत्त पडिक्कल (580 रन, 2019-20) और रोहन कदम (536 रन, 2018-19) हैं।

आंकड़े शानदार रहा है ईशान किशन का टी-20 करियर किशन ने टी-20 क्रिकेट करियर में 216 मैचों की 207 पारियों में लगभग 30 की औसत के साथ 5,787 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 113* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6 शतक और 31 अर्धशतक लगाए हैं। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने भारतीय टीम से 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 25.67 की औसत और 124.37 की स्ट्राइक रेट के साथ 796 रन बनाए। उन्होंने 6 अर्धशतक भी अपने नाम किए।