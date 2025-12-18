भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: शुभमन गिल सीरीज के 5वें टी-20 से हुए बाहर- रिपोर्ट 

भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच चौथा टी-20 मैच कोहरे के चलते नहीं खेला जा सका था। अब सीरीज का आखिरी मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। रेवस्पोर्ट्ज के मुताबिक, भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल अपने पैर के अंगूठे की चोट के कारण आखिरी मुकाबले से बाहर हो गए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन मौजूदा सीरीज में निराशाजनक रहा गिल का प्रदर्शन गिल इस समय बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टी-20 सीरीज में कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। सीरीज के तीसरे टी-20 मैच में उन्होंने 28 रन बनाए थे। इससे पहले सीरीज के शुरुआती 2 टी-20 मैच में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे। पहले 2 मैचों में उनके स्कोर 4 और 0 रन के रहे थे।

आंकड़े इस साल टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 24.25 रहा गिल का औसत गिल ने इस साल टेस्ट प्रारूप में जोरदार प्रदर्शन किया था। हालांकि, टी-20 में रन बनाने के लिए जूझते हुए नजर आए। 2025 में इस शीर्षक्रम के बल्लेबाज ने 15 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 24.25 की औसत और 137.26 की स्ट्राइक रेट के साथ 291 रन बनाए हैं। इस बीच वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं। टी-20 विश्व कप 2026 से पहले उनका खराब फॉर्म भारतीय टीम के लिए चिंताजनक है।

