सूर्यकुमार यादव बनाम रोहित शर्मा: टी-20 विश्व कप में कैसी रही है दोनों की कप्तानी?
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। इसके साथ ही सूर्यकुमार यादव भारत को इस प्रारूप में विश्व विजेता बनाने वाले सिर्फ तीसरे कप्तान बने। उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में और रोहित शर्मा के नेतृत्व में 2024 में भारत ने खिताब जीते थे। इस बीच टी-20 विश्व कप में सूर्यकुमार और रोहित की कप्तानी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
कप्तानी
सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने टी-20 विश्व कप में गंवाया सिर्फ एक मैच
सूर्यकुमार ने टी-20 विश्व कप 2026 में कुल 9 मैचों में टीम की कमान संभाली, जिसमें से 8 में टीम को जीत (जीत प्रतिशत- 88.88) मिली और एक मैच में हार का सामना किया। हाल ही में संपन्न हुए इस संस्करण में भारत को सुपर-8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से शिकस्त मिली थी। बता दें कि सूर्यकुमार पहली बार किसी ICC टूर्नामेंट की कप्तानी कर रहे थे।
रोहित
रोहित ने 2 टी-20 विश्व कप संस्करणों में की है कप्तानी
रोहित की अगुआई में भारत ने टी-20 विश्व कप 2022 और 2024 में अपनी चुनौती पेश की। इन दोनों संस्करणों को मिलाकर रोहित ने 14 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 12 मैच भारत ने जीते और सिर्फ 2 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा। दिलचस्प रूप से इस टूर्नामेंट के इतिहास में रोहित का जीत प्रतिशत (85.71), सूर्यकुमार (88.88) की तुलना में लगभग बराबर है।
बल्लेबाजी
बतौर कप्तान ऐसा रहा सूर्यकुमार और रोहित का बल्लेबाजी में प्रदर्शन
सूर्यकुमार ने टी-20 विश्व कप 2026 में 9 पारियों में 30.25 की औसत और 136.72 की स्ट्राइक रेट के साथ 242 रन बनाए। इस बीच वह सिर्फ एक पारी में अर्धशतक लगा सके। रोहित ने कप्तान के रूप में 14 पारियों में 28.69 की औसत और 136.63 की स्ट्राइक रेट के साथ 373 रन अपने नाम किए थे। इस दौरान 92 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ उन्होंने 4 अर्धशतक भी लगाए थे।
कप्तान
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों बल्लेबाजों के आंकड़े
टी-20 विश्व कप 2024 की खिताबी जीत के साथ ही रोहित ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लिया था। उन्होंने अपने बेमिसाल करियर में 159 मैच खेले, जिसमें 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 4,231 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 5 शतक और 32 अर्धशतक लगाए। वहीं, सूर्यकुमार 113 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 36.35 की औसत और 162.94 की स्ट्राइक रेट से 3,272 रन अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने 4 शतक और 25 अर्धशतक लगाए हैं।