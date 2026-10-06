सूर्यकुमार यादव को अब मुंबई टीम से भी किया गया बाहर

सूर्यकुमार यादव को अब मुंबई टीम से भी किया गया बाहर, इस युवा को बनाया उपकप्तान

लेखन भारत शर्मा 10:23 am Oct 06, 202610:23 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे पूर्व टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को एक और बड़ा झटका लगा है। आगामी 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी 2026-27 के शुरुआती मुकाबलों से उन्हें मुंबई क्रिकेट टीम से भी बाहर कर दिया गया है। रमेश पोवार की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सूर्यकुमार के खुद को उपलब्ध बताए जाने के बाद यह फैसला लिया है। उनकी जगह 19 वर्षीय आयुष म्हात्रे को नया उपकप्तान नियुक्त किया है।