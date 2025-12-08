सूर्यकुमार यादव ने गिल-सैमसन विवाद पर दिया अहम बयान, कहा- दिए गए हैं पर्याप्त मौके
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ मंगलवार को कटक में खेले जाने वाले टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले से पहले शुभमन गिल और संजू सैमसन को लेकर चल रहे विवाद पर अहम बयान दिया है। उन्होंने जहां गिल को सलामी बल्लेबाज के रूप में हकदार बताया है, वहीं सैमसन को पर्याप्त मौके दिए जाने की बात कही है। आइए जानते हैं सूर्यकुमार ने क्या कुछ कहा है।
बयान
सूर्यकुमार ने सैमसन को लेकर क्या दिया बयान?
सूर्यकुमार ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा, "सैमसन की बात करें तो, जब वह मैदान पर आए, तो उन्होंने ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए शानदान प्रदर्शन किया है। अब बात यह है कि सलामी बल्लेबाजों के अलावा सभी को बहुत लचीला होना होगा।" उन्होंने कहा, "सैमसन ने पारी की शुरुआत करते हुए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन गिल उनसे पहले श्रीलंका सीरीज में खेल चुके थे और इसलिए वह सलामी बल्लेबाज के रूप में पहले हकदार थे।"
मौके
सैमसन को दिए गए हैं प्रर्याप्त मौके?
सूर्यकुमार ने कहा, "हमने सैमसन को पर्याप्त मौके दिए हैं। वह किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। यह देखना अच्छा है कि कोई भी खिलाड़ी 3 से 6 तक बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और लचीला है।" बता दें कि गिल बतौर सलामी बल्लेबाज टीम में शामिल हुए हैं। ऐसे में सैमसन को या तो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने को मिल रही है या फिर तीसरे पर। अब जितेश शर्मा से भी उनका मुकाबला है।
मौका
बतौर विकेटकीपर किसे मिलेगा प्लेइंग इलेवन में मौका?
सूर्यकुमार ने कहा, "ओपनर को छोड़कर सभी खिलाड़ियों को किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए तैयार रहना होगा। सैमसन और जितेश दोनों ही टीम की योजना का अहम हिस्सा हैं।" उन्होंने कहा, "एक (सैमसन) पारी की शुरुआत कर सकता है और दूसरा (जितेश) निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकता है। ये हमारी टीम के लिए एक अच्छा सिरदर्द है। टीम की यह रणनीति खिलाड़ियों की लचीलापन और टीम कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।"
स्वागत
सूर्यकुमार ने किया पांड्या की वापसी का स्वागत
सूर्यकुमार ने हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी का स्वागत करते हुए कहा, "पांड्या का अनुभव अमूल्य है। उन्होंने कई अच्छे मैचों, बड़े मैचों, ICC और ACC टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए उनका अनुभव काफी मायने रखता है और उनकी मौजूदगी निश्चित रूप से टीम को अच्छा संतुलन देगी।" उन्होंने कहा, "इस तेज गेंदबाज ऑलराउंडर का अनुभव अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारी में टीम को महत्वपूर्ण संतुलन प्रदान करता है।"
विवाद
गिल और सैमसन को लेकर क्या है विवाद?
सैमसन ने अक्तूबर-नवंबर 2024 में ओपनिंग करते हुए 5 पारियों में 3 शतक बनाकर टीम में अपनी जगह पक्की की थी, लेकिन गिल की वापसी के बाद सैमसन को मध्य क्रम में भेजा गया, जहां उन्हें लगातार मौका नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका प्रदर्शन औसत रहा। अब उन्हें जितेश शर्मा के साथ फिनिशर के रूप में चुनौती मिल रही है। उनकी जगह गिल को बतौर सलामी बल्लेबाज मौका दिए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है।