ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: नितीश रेड्डी चोट के चलते शुरुआती 3 टी-20 मैचों से हुए बाहर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर नितीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के शुरुआती 3 मैचों से बाहर हो गए हैं। वह वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे और अब उन्हें गर्दन में ऐंठन की समस्या हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ये अपडेट दिया है। बता दें कि रेड्डी एडिलेड वनडे के दौरान चोटिल हुए थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
BCCI ने जारी किया बयान
BCCI ने बयान जारी करते हुए कहा, "नितीश कुमार रेड्डी पहले 3 टी-20 मैचों से बाहर हो गए हैं। एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान लगी बायीं कोहनी की चोट से उबर रहे इस ऑलराउंडर ने गर्दन में ऐंठन की शिकायत की है, जिससे उनकी रिकवरी प्रभावित हुई है। BCCI की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर नजर रख रही है।" बता दें कि टी-20 सीरीज 5 मैचों की खेली जानी है।
बयान
अच्छी रिकवरी कर रहे हैं रेड्डी
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि रेड्डी अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वह (रेड्डी) ठीक हो रहे हैं। कल उन्होंने नेट्स पर थोड़ी दौड़ लगाई और बल्लेबाजी भी की। आज वैकल्पिक सत्र था, इसलिए उन्होंने आराम करने का फैसला किया।" बता दें कि रेड्डी ने भारत की ओर से 4 टी-20 खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी में 90 रन और गेंदबाजी में 3 विकेट लिए हैं।