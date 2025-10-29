ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: नितीश रेड्डी चोट के चलते शुरुआती 3 टी-20 मैचों से हुए बाहर

BCCI ने बयान जारी करते हुए कहा, "नितीश कुमार रेड्डी पहले 3 टी-20 मैचों से बाहर हो गए हैं। एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान लगी बायीं कोहनी की चोट से उबर रहे इस ऑलराउंडर ने गर्दन में ऐंठन की शिकायत की है, जिससे उनकी रिकवरी प्रभावित हुई है। BCCI की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर नजर रख रही है।" बता दें कि टी-20 सीरीज 5 मैचों की खेली जानी है।

बयान

अच्छी रिकवरी कर रहे हैं रेड्डी

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि रेड्डी अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वह (रेड्डी) ठीक हो रहे हैं। कल उन्होंने नेट्स पर थोड़ी दौड़ लगाई और बल्लेबाजी भी की। आज वैकल्पिक सत्र था, इसलिए उन्होंने आराम करने का फैसला किया।" बता दें कि रेड्डी ने भारत की ओर से 4 टी-20 खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी में 90 रन और गेंदबाजी में 3 विकेट लिए हैं।