सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम में वापसी के लिए अपनाया धोनी की फिल्म का मंत्र

सूर्यकुमार ने अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली पर कहा, "यह कोई बयान देने या कुछ साबित करने की बात नहीं है। मैं बस उसी तरह खेल का आनंद लेना चाहता हूं जैसे मैंने हमेशा खेला है। एंटरटेनमेंट वाला फॉर्मेट है, खुल के खेलो एकदम।"

उन्होंने कहा, "मुझे सामने की तरफ मारा गया छक्का देखकर बहुत मजा आया। मैं इसका काफी अभ्यास कर रहा था। अगर, मैदान पर अभ्यास का परिणाम मिले, तो इसका मतलब है कि आपका अभ्यास सफल रहा है।"