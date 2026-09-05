सुरेश रैना ने 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम पर उठाए सवाल, कहा- गेंदबाजों को हो रहा नुकसान

रैना ने कहा, "मैं इम्पैक्ट प्लेयर नियम के खिलाफ हूं। बहुत सारे फिट खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हैं और सिर्फ बैठ जाते हैं। आप (एक खिलाड़ी के रूप में) सुधार कैसे करेंगे? विश्व कप में ऐसा कोई नियम नहीं है।"

बढ़ते स्कोर और खेल के बदलते स्वरूप पर चिंता जताते हुए उन्होंने आगे कहा, "पहले 170 रन एक प्रतिस्पर्धी स्कोर होता था, लेकिन अब 250 रन भी चेज हो रहे हैं। यहां तक कि 300 रन भी बनाए जा रहे हैं।"