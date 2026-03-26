IPL इतिहास के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं सुरेश रैना, जानिए उनके रिकॉर्ड्स और आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना का बल्ला खूब चलता था। वह इस लीग में निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाज थे और उन्हें 'मिस्टर IPL' के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने IPL करियर में 5,500 से अधिक रन बनाए थे। वह आखिरी बार भारत की इस प्रतिष्ठित लीग में 2021 सीजन में खेले थे। IPL के इस दिग्गज खिलाड़ी के रिकॉर्ड्स और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े CSK से दूसरे सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज हैं रैना रैना IPL इतिहास में CSK की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने CSK की ओर से 176 मैच खेले, जिसमें 32.32 की औसत और 136.88 की स्ट्राइक रेट से 4,687 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 33 अर्धशतक लगाए थे। CSK की ओर से रैना से ज्यादा रन सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी हैं। CSK से धोनी ने 215 पारियों में 4,865 रन बनाए हैं।

कारनामा एक ओवर में 7 बाउंड्री लगाने का कारनामा कर चुके हैं रैना IPL 2014 के दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में CSK की ओर से खेलते हुए रैना ने पंजाब किंग्स (PBKS) के तेज गेंदबाज परविंदर अवाना के एक ओवर में 7 बॉउंड्री लगाने का कारनामा कर दिखाया था। रैना ने शुरुआती 2 गेंदों पर छक्के लगाए। इसके बाद उन्होंने 5 गेंदों पर चौके लगाए थे। बता दें कि अवाना ने उस ओवर की 5वीं गेंद नो बॉल की थी। उनके अलावा क्रिस गेल (2011) ऐसा कर चुके हैं।

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प्लेऑफ IPL प्लेऑफ में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं रैना रैना IPL के प्लेऑफ मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस लीग के 24 प्लेऑफ मैचों में हिस्सा लिया है, जिसमें 155 की स्ट्राइक रेट के साथ 714 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 7 अर्धशतक लगाए हैं। रैना के प्ले-ऑफ मैचों में निरंतर बेहतर बल्लेबाजी के चलते ही CSK ने सफलता हासिल की है। बता दें कि CSK ने 5 खिताब जीते हैं, जिसमें से 4 में रैना टीम के सदस्य रहे हैं।

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