गावस्कर ने आगे कहा, " सिराज की गेंदबाजी में ऐसी कोई कमी नजर नहीं आई है, जिससे उन्हें बाहर रखने का फैसला लिया जाए। उनकी लय अच्छी है और हाल में उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली है, उसमें वह पूरी तरह ठीक नजर आए हैं। उन्हें टीम में क्यों नहीं चुना गया, इसकी वजह मुझे नहीं पता। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन गेंदबाजों को उनसे ऊपर मौका दिया गया है वे अपने प्रदर्शन से फैसले को सही साबित करेंगे।"