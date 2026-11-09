विराट कोहली के 86 शतक हो गए हैं (फाइल तस्वीर)

कोहली के शतक के लिए अन्य खिलाड़ियों को करना चाहिए त्याग, गावस्कर का बड़ा बयान

लेखन आदर्श कुमार 04:32 pm Nov 09, 202604:32 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली के 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों के लक्ष्य को लेकर चल रही बहस पर अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि अगर कोई साथी खिलाड़ी इस उपलब्धि तक पहुंचने में कोहली की मदद के लिए निजी तौर पर कोई त्याग करता है तो इससे भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को खुशी मिलेगी। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में महज 51 गेंदों में 74 रन बनाए थे।