चौथे वनडे में शून्य पर आउट हुए कोहली और रोहित (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रोहित-कोहली के आउट होने पर गावस्कर का मजेदार बयान, कहा- फॉलो-ऑन होता तो फिर बल्लेबाजी आती

लेखन अंकित पसबोला 08:37 am Nov 14, 202608:37 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के चौथे वनडे मैच में 244 रन से करारी शिकस्त मिली। बे ओवल में खेले गए इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल सके और भारतीय टीम जीत के लिए मिले 334 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 89 रन पर सिमट गई। रोहित और कोहली को लेकर सुनील गावस्कर ने मजेदार बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर खूब छाया रहा।