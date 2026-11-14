रोहित-कोहली के आउट होने पर गावस्कर का मजेदार बयान, कहा- फॉलो-ऑन होता तो फिर बल्लेबाजी आती
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के चौथे वनडे मैच में 244 रन से करारी शिकस्त मिली। बे ओवल में खेले गए इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल सके और भारतीय टीम जीत के लिए मिले 334 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 89 रन पर सिमट गई। रोहित और कोहली को लेकर सुनील गावस्कर ने मजेदार बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर खूब छाया रहा।
बयान
भारत की करारी शिकस्त पर गावस्कर ने कसा तंज
गावस्कर ने मैच के बाद सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, "वे (न्यूजीलैंड) 244 रनों से जीते हैं। यह वनडे क्रिकेट में एक बहुत बड़ी जीत है। हम लाउंज में बैठे मजाक-मस्ती कर रहे थे। अगर फॉलो-ऑन होता तो हमें रोहित और कोहली को और देखने का एक और मौका मिल जाता। खैर अभी एक और मैच बाकी है।"
बता दें कि 15 नवंबर को सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेला जाना है।
बयान
गावस्कर ने अय्यर का किया बचाव
कोहली और रोहित के अलावा भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे।
गावस्कर ने आगे कहा, "मैट हेनरी ने जिस लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, वह शानदार थी। वह गेंद को मूव कर रहे थे, और कठिन बाउंसर भी डाल रहे थे। बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। जैसा कि श्रेयस ने कहा, किसी ने अपना विकेट नहीं गंवाया। वे अच्छी गेंदों पर आउट हुए और ऐसा कई बार होता है।"
हेनरी
हेनरी ने मैच के पहले ही ओवर में लिए थे 3 विकेट
बे ओवल के मैदान पर हेनरी ने अपनी पहली ही गेंद (0.1 ओवर) पर रोहित को स्लिप पर खड़े फिन एलन के हाथों कैच आउट कराया।
उसी ओवर की 5वीं गेंद पर हेनरी ने कोहली को बोल्ड किया।
अगली ही गेंद पर हेनरी ने अय्यर को LBW करते हुए भारत को बैकफुट में धकेल दिया।
इसके बाद उन्होंने कुलदीप यादव और गुरनूर बरार को आउट किया।
उन्होंने अपने 9.4 ओवर में 27 रन देकर 6 विकेट लिए।
बयान
रोहित के विकेट पर क्या बोले गावस्कर?
गावस्कर ने रोहित के आउट होने पर भी अपनी राय रखी। उनका मानना है कि रोहित एक ऐसी गेंद पर आउट हुए जिसे खेलना नामुमकिन था, क्योंकि बल्लेबाज को पहले से कोई अंदाजा नहीं था कि पिच कैसा बर्ताव करेगी।
गावस्कर ने कहा, "अगर यह 5वीं या छठी गेंद होती, तो शायद आपका फुटवर्क थोड़ा काम कर जाता और आपको पिच से गेंद के बर्ताव के बारे में थोड़ा अंदाजा मिल जाता। ऐसे में आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते थे।"
जानकारी
फिलहाल सीरीज में भारत ने बनाई हुई है बढ़त
5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने फिलहाल 2-1 से बढ़त बनाई हुई है। अब 15 नवंबर को होने वाले आखिरी वनडे मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने का प्रयास करेगी।