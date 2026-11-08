सुनील गावस्कर ने गौतम गंभीर का किया बचाव, कहा- अक्षर को ऊपर भेजना नहीं था गलत

इससे पहले भी मुश्किल हालात में अक्षर को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा जाता रहा है।

टी-20 विश्व कप 2024 के फाइनल में अक्षर ने विराट कोहली के साथ मिलकर एक अहम साझेदारी निभाई थी।

ब्रिजटाउन में खेले गए उस मुकाबले में उन्होंने 31 गेंदों में 47 रन बनाकर जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाले पूरे टूर्नामेंट के दौरान, अक्षर कुछ मौकों पर राहुल से पहले नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने आए थे।