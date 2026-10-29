स्टीव स्मिथ की गर्दन में चोट, जानिए कब तक करेंगे मैदान पर वापसी

CA ने अपने बयान में कहा, "पिछले सप्ताह ग्केबेरहा में खेले गए दूसरे टेस्ट के चौथे दिन स्मिथ की गर्दन में दर्द शुरू हुआ था।"

बोर्ड ने आगे बताया कि इसके बाद कराए गए एमआरआई स्कैन में इंजरी की पुष्टि हुई।

इस चोट और गर्दन की गति सीमित होने के कारण स्मिथ मौजूदा टेस्ट में खेलने के लिए फिट नहीं थे। हालांकि, बोर्ड को दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज तक उनकी पूरी तरह वापसी की उम्मीद है।