स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए एशेज सीरीज में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

लेखन भारत शर्मा
Dec 27, 2025
01:30 pm
क्या है खबर?

एशेज सीरीज 2025-26 के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हरा दिया। ये टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड को 15 साल बाद पहली जीत है। इस मैच में कंगारू टीम के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने खास उपलब्धि हासिल की। अपनी दूसरी पारी में वह 24 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके साथ ही वह एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

रिकॉर्ड

डॉन ब्रैडमैन के नाम दर्ज है एशेज में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड

स्मिथ के अब एशेज सीरीज में 40 मैचों की 72 पारियों में 55.51 की औसत से 3,553 रन हो गए हैं। इसमें 12 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने अब एलन बॉर्डर को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 82 पारियों में 56.31 की औसत से 3,548 रन बनाए थे। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने 63 पारियों में 89.78 की औसत से 5,028 रन बनाए थे।

करियर

कैसा रहा है स्मिथ का टेस्ट करियर? 

स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का आगाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 2010 में किया था। वह अब तक 122 मैचों की 218 पारियों में 55.85 की औसत से 10,613 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 36 शतक और 44 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 239 रन का रहा है। वह 11 बार शून्य पर भी आउट हुए हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के खिलाफ ही बनाए हैं।

