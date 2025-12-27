स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए एशेज सीरीज में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

लेखन भारत शर्मा 01:30 pm Dec 27, 202501:30 pm

क्या है खबर?

एशेज सीरीज 2025-26 के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हरा दिया। ये टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड को 15 साल बाद पहली जीत है। इस मैच में कंगारू टीम के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने खास उपलब्धि हासिल की। अपनी दूसरी पारी में वह 24 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके साथ ही वह एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।