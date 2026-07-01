स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड के नए कोच हो सकते हैं (फाइल तस्वीर)

स्टीफन फ्लेमिंग होंगे टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के नए कोच-रिपोर्ट

लेखन आदर्श कुमार 12:11 am Jul 30, 202612:11 am

क्या है खबर?

स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच बनने के करीब हैं। एक सप्ताह तक चले साक्षात्कार के बाद न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान इस पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। वह हमवतन ब्रेंडन मैकुलम की जगह इंग्लैंड के टेस्ट कोच की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद मैकुलम को इस महीने की शुरुआत में पद से हटा दिया गया था। इंग्लैंड का अगला टेस्ट 3 सप्ताह बाद हेडिंग्ले में पाकिस्तान के खिलाफ होना है।