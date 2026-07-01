स्टीफन फ्लेमिंग होंगे टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के नए कोच-रिपोर्ट
क्या है खबर?
स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच बनने के करीब हैं। एक सप्ताह तक चले साक्षात्कार के बाद न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान इस पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। वह हमवतन ब्रेंडन मैकुलम की जगह इंग्लैंड के टेस्ट कोच की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद मैकुलम को इस महीने की शुरुआत में पद से हटा दिया गया था। इंग्लैंड का अगला टेस्ट 3 सप्ताह बाद हेडिंग्ले में पाकिस्तान के खिलाफ होना है।
बोर्ड
ECB फ्लेमिंग को टेस्ट कोच की जिम्मेदारी सौंपने को इच्छुक
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) फ्लेमिंग को टेस्ट कोच की जिम्मेदारी सौंपने को इच्छुक है।
उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 111 टेस्ट खेले हैं। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट तक पद संभाल पाएंगे या नहीं।
ECB ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर सहायक कोच मार्कस ट्रेस्कोथिक जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।
नए कोच के दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले पद संभालने की संभावना है।
एशेज सीरीज
एशेज की तैयारियों के लिए इंग्लैंड के पास 10 टेस्ट मैच
इंग्लैंड के पास अगले साल होने वाली एशेज सीरीज से पहले 10 टेस्ट हैं।
टीम ने 2015 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है और एशेज वापस हासिल करना फ्लेमिंग की पहली बड़ी चुनौती होगी।
उन्होंने इस पद के लिए रिचर्ड डॉसन, जोनाथन ट्रॉट और ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी को पीछे छोड़ा है।
शुरुआती दौर में फ्लावर सबसे मजबूत दावेदार थे, लेकिन उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी प्रतिबद्धताओं के चलते खुद को दौड़ से अलग कर लिया।
CSK
फ्लेमिंग ने छोड़ा था CSK का साथ
2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद फ्लेमिंग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के मुख्य कोच रहे।
उन्होंने CSK के साथ-साथ उसकी सहयोगी फ्रेंचाइजी टेक्सास सुपर किंग्स और दक्षिण अफ्रीका लीग की जॉबर्ग सुपर किंग्स की जिम्मेदारी संभाली।
फ्लेमिंग ने इस महीने की शुरुआत में CSK से नाता तोड़ लिया। यह फैसला मैकुलम को कोच पद से हटाए जाने के कुछ समय बाद आया, जिससे उनके इंग्लैंड की जिम्मेदारी संभालने की संभावना बढ़ गई।
आंकड़े
कोच के तौर पर ऐसे थे मैकुलम के आंकड़े
मैकुलम ने इंग्लैंड के कोच के रूप में अपने कार्यकाल का अंत 27 जीत, 2 ड्रॉ और 20 हार के साथ किया।
उनके कार्यकाल के आखिरी दौर में इंग्लैंड का प्रदर्शन काफी गिर गया था।
टीम ने अपने पिछले 9 टेस्ट मुकाबलों में से 7 में हार का सामना किया। मैकुलम का कार्यकाल न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हुआ था, जहां इंग्लैंड ने 3-0 से जीत दर्ज की थी।
वहीं, उनका कार्यकाल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हार के साथ खत्म हुआ।