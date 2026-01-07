पाकिस्तान ने पहले टी-20 में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 6 विकेट से शानदार जीत मिली है। इसी के साथ उसने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 19.2 ओवर में 128 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ 4 विकेट खोकर 16.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा दांबुला में हुए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ। श्रीलंका के लिए जनिथ लियानागे ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। उन्हें छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए। जवाब में सैम अयूब (24) और साहिबजादा फरहान (51) ने अच्छी पारियां खेलकर टीम को जीत दिलाई। बीच के ओवर में पाकिस्तान को भी कई झटके लगे।

गेंदबाजी सलमान और अबरार ने 3-3 विकेट चटकाए सलमान ने 4 ओवर में 18 रन खर्च किए और 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 4.50 की रही। 32 साल के इस बाएं हाथ के गेंदबाज ने पहले ओवर से ही श्रीलंका के बल्लेबाजों की जमकर खबर ली। सलमान ने अब तक पाकिस्तान के लिए 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और 14.89 की औसत से 19 विकेट लिए हैं। अबरार ने 4 ओवर में केवल 25 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6.20 की रही।

वापसी शादाब खान ने की शानदार वापसी शादाब खान ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार वापसी की है। उन्होंने मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6.20 की रही। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाए। शादाब जून 2025 के बाद अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे थे। मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी अच्छी गेंदबाजी की और 2.2 ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च कर 2 विकेट अपने नाम किए।

