टी-20 विश्व कप 2026: श्रीलंका बनाम ओमान मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

प्लेइंग इलेवन ऐसी हो सकती है ओमान की प्लेइंग इलेवन ओमान की बल्लेबाजी पहले मैच में बेहद खराब रही थी। पूरी टीम सिर्फ 103 रन पर ऑलआउट हो गई थी। शीर्षक्रम के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अनुभवी जतिंदर सिंह से एक कप्तानी पारी की उम्मीद होगी। संभावित एकादश: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावाले, जितेन रामानंदी, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सुफयान महमूद, नदीम खान, शाह फैसल, शकील अहमद

पिच ऐसा रहेगा पिच का मिजाज पल्लेकेले स्टेडियम की पिच आमतौर पर काफी संतुलित मानी जाती है। यहां नई गेंद से गेंदबाजों को जरूर मदद मिलेगी। हालांकि, नजरें जमने के बाद बल्लेबाज बड़ी पारी खेल सकते हैं और बड़े-बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। खेल के आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी होती जाती है और स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर 161 रन रहा है और 170 से ज्यादा रन का लक्ष्य भी चेज हुआ है।

जानकारी कैसा होगा मौसम? एक्यूवेदर के अनुसार, 12 फरवरी को कैंडी में बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश होने की 65 प्रतिशत संभावना है। ऐसे में मैच के दौरान बारिश का थोड़ा खलल पड़ सकता है।

नजरें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें कुसल ने पिछले 10 मैचों में 277 रन बनाए हैं। कामिल ने 9 मैचों में 137.83 की स्ट्राइक रेट से 255 रन अपने नाम किए हैं। ओमान से विनायक ने पिछले 9 मैचों में 224 रन बनाए हैं। जतिंदर 6 मैचों 158 रन बनाने में सफल रहे हैं। चमीरा ने 7 मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी प्रकार सुफयान ने 8 मैचों में 15 विकेट चटका चुके हैं। इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।