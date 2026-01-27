श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड: हैरी ब्रुक ने जड़ा वनडे करियर का तीसरा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (136*) खेली। यह उनके वनडे करियर का तीसरा और श्रीलंका के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 57 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही इंग्लिश टीम मैच में 357/3 का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही है। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही ब्रुक की पारी और साझेदारी? टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम को 166 रन के कुल स्कोर पर जेकब बेथेल (65) के रूप में तीसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए ब्रूक ने जो रूट (111*) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और चौथे विकेट के लिए 113 गेंदों में नाबाद 191 रन की साझेदारी निभाई। उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट्स खेले। वह पारी में 66 गेंदों में 11 चौके और 9 छक्कों से 136 रन पर नाबाद रहे।

रिकॉर्ड इंग्लैंड के लिए सबसे तेज वनडे शतक जड़ने वाले कप्तान ब्रूक ने इस पारी के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। उनके द्वारा 57 गेंदों में पूरा किया गया शतक इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास में संयुक्त रूप से बतौर कप्तान जड़ा गया सबसे तेज शतक है। उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन की बराबरी कर ली है। मॉर्गन ने भी साल 2019 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 57 गेंदों में शतक जड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था।

करियर कैसा रहा है ब्रूक का वनडे करियर? ब्रूक ने अपना पहला वनडे 2023 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 38 मुकाबले खेले हैं और इसकी 38 पारियों में 39.52 की औसत और 104.67 की स्ट्राइक रेट से 1,354 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर इस मैच में आया है। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में 92 की औसत से 184 रन बनाए हैं।

