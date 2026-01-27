श्रीलंका बनाम इंग्लैंड: जो रूट ने वनडे करियर का 20वां शतक लगाया, पूरे किए 7,500 रन 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का कुल 20वां और अंतरराष्ट्रीय करियर का 61वां शतक लगाया। अपने पारी के दौरान उन्होंने जैकब बेथल के साथ मिलकर 124 गेंदों पर 126 रन की बड़ी साझेदारी की। उन्होंने मौजूदा सीरीज में लगातार तीसरी पारी में 50+ रन बनाए। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही रूट की पारी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने जब 19 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब रूट क्रीज पर आए। शानदार फॉर्म में चल रहे रूट ने 54 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों के विरुद्ध निरंतर रन बनाते हुए 100 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। इस बीच उन्होंने कप्तान हैरी ब्रूक के साथ भी अच्छी साझेदारी की।

आंकड़े रूट ने पूरे किए 7,500 वनडे रन रूट ने इंग्लैंड के लिए 189 वनडे खेले हैं और इसकी 178 पारियों में लगभग 50 की औसत से 7,500 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 20 शतक और 45 अर्धशतक निकले हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 166 रन रहा है। रूट इंग्लैंड की ओर से वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उनके अलावा किसी अन्य इंग्लिश बल्लेबाज ने अब तक 7,000 रन का आंकड़ा नहीं छूआ है।

श्रीलंका रूट ने श्रीलंका के खिलाफ लगाया तीसरा वनडे शतक रूट ने श्रीलंका के खिलाफ अब तक 32 वनडे खेले हैं, इसकी 29 पारियों में उन्होंने 1,400 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं। श्रीलंका के की धरती पर वनडे में उनका दूसरा शतक है। उन्होंने श्रीलंका में खेलते हुए अब तक 750 से अधिक रन बनाए हैं। इस दौरान वह 2 शतक के अलावा 5 अर्धशतक भी लगा चुके हैं।

