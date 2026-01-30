LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / इंग्लैंड ने पहले टी-20 में श्रीलंका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 
इंग्लैंड ने सीरीज में बनाई बढ़त (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

लेखन अंकित पसबोला
Jan 30, 2026
11:39 pm
क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को DLS की बदौलत 11 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। बारिश से प्रभावित मैच 17-17 ओवरों का खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर 133 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम ने जब 15 ओवर के बाद 125/4 का स्कोर बनाया था, तब बारिश से खेल रोका गया और आखिरकार DLS से इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया।

लेखा-जोखा 

इस तरह से जीती इंग्लिश टीम 

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका से कामिल मिशारा (16), चरित असलंका (2), और धनंजय डी सिल्वा (1) ने निराश किया। कुसल मेंडिस ने 20 गेंदों में 37 रन की पारी खेली। हालांकि, सैम कर्रन की हैट्रिक से श्रीलंकाई टीम जल्दी आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड से जोस बटलर (17) और जैकब बेथेल (9) जल्दी आउट हुए। इसके बाद फिल सॉल्ट (46) और टॉम बेंटन (29) की बदौलत इंग्लैंड ने मैच अपने नाम किया।

कर्रन 

इंग्लैंड से हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने कर्रन

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने शुरुआती 2 ओवरों में 35 रन लुटाए थे और इस बीच वह कोई विकेट नहीं ले सके थे। इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे और श्रीलंका की पारी के 16वें ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर दासुन शनाका, महेश तीक्षाना और मथीशा पथिराना के विकेट चटकाए। उन्होंने अपने 3 ओवर में 38 रन देते हुए ये 3 विकेट लिए। वह क्रिस जॉर्डन के बाद हैट्रिक लेने वाले दूसरे इंग्लिश गेंदबाज बने।

सॉल्ट 

फिल सॉल्ट ने खेली उम्दा पारी 

सॉल्ट ने पारी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाते हुए उम्दा लय के संकेत दिए। उन्होंने पहला ओवर करने आए तीक्षणा की जमकर खबर ली। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे सॉल्ट अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 8वें अर्धशतक से चूक गए। वह 35 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। उनकी पारी का अंत ईशान मलिंगा ने किया।

आदिल 

आदिल राशिद ने की उम्दा गेंदबाजी 

इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद ने अपने 4 ओवर के कोटे में 19 रन देते हुए 3 विकेट लिए, जिसमें कुसल मेंडिस का विकेट भी शामिल था। उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब 135 मैचों में 23.57 की औसत और 7.46 की इकॉनमी रेट के साथ 148 विकेट हो गए हैं। वह इस प्रारूप में 150 विकेट लेने वाले अपने देश के पहले गेंदबाज बन जाएंगे।

