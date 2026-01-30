LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / श्रीलंका बनाम इंग्लैंड: सैम कर्रन टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले दूसरे इंग्लिश गेंदबान बने
श्रीलंका बनाम इंग्लैंड: सैम कर्रन टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले दूसरे इंग्लिश गेंदबान बने
सैम कर्रन ने ली हैट्रिक

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड: सैम कर्रन टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले दूसरे इंग्लिश गेंदबान बने

लेखन अंकित पसबोला
Jan 30, 2026
10:12 pm
क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर सैम कर्रन ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने का कारनामा किया। वह इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले सिर्फ दूसरे ही गेंदबाज बने। उनकी गेंदबाजी के चलते ही बारिश से प्रभावित मैच में श्रीलंकाई टीम 16.2 ओवर में 133 रन बनाकर ऑल आउट हुई। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों के बारे में जानते हैं।

गेंदबाजी 

ऐसी रही कर्रन की गेंदबाजी 

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने शुरुआती 2 ओवरों में 35 रन लुटाए थे और इस बीच वह कोई विकेट नहीं ले सके थे। इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे और श्रीलंका की पारी के 16वें ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर दासुन शनाका, महेश थीक्षाना और मथीशा पथिराना के विकेट चटकाए। उन्होंने अपने 3 ओवर में 38 रन देते हुए ये 3 विकेट लिए। उनके अलावा आदिल राशिद ने भी 3 सफलताएं हासिल की।

ट्विटर पोस्ट

Twitter Post

Advertisement

जॉर्डन 

जॉर्डन की सूची में हुए शामिल 

कुर्रन से पहले क्रिस जॉर्डन ने इंग्लैंड की ओर से हैट्रिक ली थी। जॉर्डन ने अमेरिका के खिलाफ मैच में अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर कोरे एंडरसन (29) का विकेट लिया था। उसी ओवर की तीसरी, चौथी और पांचवीं गेंद पर उन्होंने क्रमशः अली खान (0), नोस्तुश केंजीगे (0) और सौरभ नेत्रवलकर (0) के विकेट चटकाए थे। उन्होंने 2.5 ओवर में 10 रन देते हुए ये विकेट लिए थे। इंग्लैंड ने वो मैच 10 विकेट से जीता था।

Advertisement

करियर 

शानदार चल रहा है कर्रन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर

कर्रन के अब 65 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 26.70 की औसत और 7.71 की इकॉनमी रेट से 60 विकेट हो गए हैं। इस बीच एक फाइव विकेट हॉल भी ले चुके हैं। वह फिलहाल इंग्लैंड की ओर से खेल के सबसे छोटे प्रारूप में चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उनसे आगे आदिल राशिद (148), जॉर्डन (108) और स्टुअर्ट ब्रॉड (65)

Advertisement