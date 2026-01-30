श्रीलंका बनाम इंग्लैंड: सैम कर्रन टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले दूसरे इंग्लिश गेंदबान बने

गेंदबाजी ऐसी रही कर्रन की गेंदबाजी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने शुरुआती 2 ओवरों में 35 रन लुटाए थे और इस बीच वह कोई विकेट नहीं ले सके थे। इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे और श्रीलंका की पारी के 16वें ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर दासुन शनाका, महेश थीक्षाना और मथीशा पथिराना के विकेट चटकाए। उन्होंने अपने 3 ओवर में 38 रन देते हुए ये 3 विकेट लिए। उनके अलावा आदिल राशिद ने भी 3 सफलताएं हासिल की।

Sam Curran, that is ridiculous 😱 — England Cricket (@englandcricket) January 30, 2026

जॉर्डन जॉर्डन की सूची में हुए शामिल कुर्रन से पहले क्रिस जॉर्डन ने इंग्लैंड की ओर से हैट्रिक ली थी। जॉर्डन ने अमेरिका के खिलाफ मैच में अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर कोरे एंडरसन (29) का विकेट लिया था। उसी ओवर की तीसरी, चौथी और पांचवीं गेंद पर उन्होंने क्रमशः अली खान (0), नोस्तुश केंजीगे (0) और सौरभ नेत्रवलकर (0) के विकेट चटकाए थे। उन्होंने 2.5 ओवर में 10 रन देते हुए ये विकेट लिए थे। इंग्लैंड ने वो मैच 10 विकेट से जीता था।

