टी-20 विश्व कप 2026 से बाहर हुए श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा- रिपोर्ट

रिपोर्ट हसरंगा की जगह पर दूषण हेमंथा को मिल सकता है मौका क्रिकइंफो के मुताबिक, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने हसरंगा की जगह पर दूषण हेमंथा को टी-20 विश्व कप के लिए मौका दिए जाने की उम्मीद है। ऑलराउंडर हेमंथा ने अब तक श्रीलंका की ओर से 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए हैं। वह लेग स्पिन गेंदबाजी कराते हैं। 31 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपना पिछला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच सितंबर 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था।

चोट आयरलैंड के खिलाफ पिछले मैच में चोटिल हुए थे हसरंगा सोमवार को हुए MRI स्कैन में उनके बाएं हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट का पता चला। बता दें कि हसरंगा को बीते रविवार को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने अपना स्पेल पूरा किया था। इस दिग्गज लेग स्पिनर ने अपने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए थे, और जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

