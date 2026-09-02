दासुन शनाका की हुई वनडे टीम में वापसी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

इंग्लैंड दौरे के लिए श्रीलंका की वनडे और टी-20 टीम घोषित, दासुन शनाका की हुई वापसी

लेखन अंकित पसबोला 04:17 pm Sep 02, 202604:17 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम को 15 सितंबर से इंग्लैंड दौरे पर टी-20 सीरीज और इसके बाद 22 सितंबर से वनडे सीरीज खेलनी है। इन दोनों सीरीज के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने अपनी टीमें घोषित की हैं। पूर्व कप्तान दासुन शनाका की वनडे सीरीज में वापसी हुई है। तेज गेंदबाज मिलन रत्नायके और प्रमोद मदुशन अपनी जगह नहीं बना सके हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।