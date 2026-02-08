टी-20 विश्व कप 2026: श्रीलंका ने आयरलैंड को हराकर किया जीत से आगाज, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया है। उसने अपने पहले मुकाबले में आयरलैंड क्रिकेट टीम को 20 रन से हरा दिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 164/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में आयरलैंड की टीम 143 का स्कोर ही बना पाई। ये मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
श्रीलंका ने किस तरह दर्ज की जीत?
आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका के लिए कुसल मेंडिस (56) ने सबसे बड़ी पारी खेली। उनके अलावा कामिन्दु मेंडिस ने 44 रन बनाए। आयरलैंड के लिए बैरी मैकार्थी और जॉर्ज डॉकरल ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में आयरलैंड के लिए हैरी टेक्टर ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। हालांकि, वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। श्रीलंका के लिए महेश तीक्षणा और वनिंदु हसरंगा ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए।
पारी
ऐसी रही मेंडिस की पारी और साझेदारी
आयरलैंड के गेंदबाजों ने शुरू से ही श्रीलंका के बल्लेबाजों पर दवाब बनाया। कुसल ने 43 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 130.23 की रही। उनके अलावा कामिंदु मेंडिस ने 19 गेंदों का सामना कर 44 रन बनाए। इन दोनों के बीच 29 गेंदों में 67 रन की साझेदारी हुई। कुसल के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 18वां अर्धशतक रहा। उन्होंने विश्व कप का तीसरा अर्धशतक लगाया।
विकेट
वनिंदु हसरंगा ने की इस रिकॉर्ड की बराबरी
हसरंगा ने मैच के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने दूसरा विकेट लेते ही टी-20 विश्व कप में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इस खिलाड़ी ने शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अफरीदी और हसरंगा ने टी-20 विश्व कप में 39 विकेट चटकाए हैं। हसरंगा से आगे अब सिर्फ शाकिब अल हसन हैं। उन्होंने 43 मुकाबलों की 41 पारियों में 50 विकेट लिए हैं।
शून्य
दासुन शनाका के नाम आया ये शर्मनाक रिकॉर्ड
श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड आया। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 16वीं बार शून्य पर आउट हुए। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शनाका सबसे ज्यादा बार शून्य पर पवेलियन लौटने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने रवांडा क्रिकेट टीम के जैपी बिमेन्यिमाना का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 15 बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शून्य पर आउट हुए थे। पॉल स्टर्लिंग 14 शून्य के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
जानकारी
ऐसी रही तीक्षाना और हसरंगा की गेंदबाजी
तीक्षाना ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 5.80 की रही। हसरंगा ने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन खर्च कर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 6.20 की रही। हसरंगा ने 95 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 153 विकेट लिए हैं।
प्लेयर ऑफ द मैच
कामिंदु बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'
कामिंदु को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 44 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 231.58 की रही। उनकी पारी के ही कारण टीम एक सम्मानजनक स्कोर बनाने में सफल रही। कामिंदु की फील्डिंग भी मैच में शानदार रही। उन्होंने कुसल के साथ एक अच्छी साझेदारी भी निभाई।