SRH बनाम DC: ईशान मलिंगा ने IPL में किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

गेंदबाजी

कैसी रही मलिंगा की गेंदबाजी?

DC को 243 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मलिंगा ने 107 रन के कुल स्कोर पर नितीश राणा (57) के रूप में तीसरा झटका देते हुए मैच में अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद भी उनकी शानदार गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने डेविड मिलर (0), ट्रिस्टन स्टब्स (27) और आशुतोष शर्मा (14) को भी अपना शिकार बनाते हुए पवेलियन लौटाया। मलिंगा ने अपने कोटे के 4 ओवर में 32 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।