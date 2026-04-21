SRH बनाम DC: अभिषेक शर्मा ने अनोखे अंदाज में मनाया शतक का जश्न, देखें वायरल वीडियो
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 31वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में शानदार शतकीय पारी (135*) खेली। यह उनके IPL करियर का दूसरा और DC के खिलाफ पहला ही शतक रहा। उन्होंने नितीश राणा की गेंदों पर 2 लगातार छक्के जड़कर शतक पूरा किया और बड़े अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। इसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए उसके बारे में जानते हैं।
जश्न
अभिषेक ने कैसे मनाया शतक का जश्न?
अभिषेक SRH की पारी के 14वें ओवर तक 45 गेंदों में 92 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद गेंदबाजी पर आए राणा की पहले गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ और दूसरी गेंद पर मिड विकेट पर छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया। इसके बाद वह क्रीज पर अपने दोनों हाथ बांधकर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि मानो वह कह रहे हों कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। इसके बाद उन्होंने दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें अभिषेक शर्मा के शतक का जश्न
Incredible knock, iconic celebration 🙌— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2026
An Abhishek Sharma special lights up Hyderabad 💯
Updates ▶️ https://t.co/VgUjXDlrDh#TATAIPL | #KhelBindaas | #SRHvDC | @SunRisers | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/QUWtkWuX0D