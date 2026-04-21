अभिषेक शर्मा ने अनोखे अंदाज में मनाया अपने शतक का जश्न (तस्वीर: एक्स@IPL)

SRH बनाम DC: अभिषेक शर्मा ने अनोखे अंदाज में मनाया शतक का जश्न, देखें वायरल वीडियो

लेखन भारत शर्मा 11:18 pm Apr 21, 202611:18 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 31वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में शानदार शतकीय पारी (135*) खेली। यह उनके IPL करियर का दूसरा और DC के खिलाफ पहला ही शतक रहा। उन्होंने नितीश राणा की गेंदों पर 2 लगातार छक्के जड़कर शतक पूरा किया और बड़े अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। इसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए उसके बारे में जानते हैं।