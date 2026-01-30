टी-20 विश्व कप 2026 के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य जानकारी

टीम टी-20 विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम में रेयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स को जोड़ा है। उन्हें चोटिल टोनी डी जोरजी और डोनोवन फरेरा की जगह पर शामिल किया गया था। टी-20 विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, और ट्रिस्टन स्टब्स।

शेड्यूल ग्रुप-D में मौजूद है दक्षिण अफ्रीका की टीम टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका अपने अभियान की शुरुआत 9 फरवरी को कनाडा क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से करेगी। दक्षिण अफ्रीका ग्रुप-D में मौजूद है। उनके साथ न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और UAE की टीम है। दक्षिण अफ्रीका अपना दूसरा मैच 11 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद प्रोटियाज टीम अपने बचे हुए ग्रुप मैच 14 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ और 18 फरवरी को UAE के खिलाफ खेलेगी।

प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीकी टीम का विश्व कप में प्रदर्शन क्रिकइंफो के मुताबिक, टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने सभी संस्करणों (2007-2024) में कुल 49 मैच खेले हैं, जिसमें से 32 में टीम जीती और 16 में हार झेली है। इसके अलावा 1 मैच बेनतीजा रहा है। प्रोटियाज टीम का सर्वोच्च टीम स्कोर 229 रन रहा है और सबसे कम स्कोर 129 है। टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका फिलहाल दूसरे सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम है।

