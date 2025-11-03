महिला वनडे विश्व कप 2025: टूर्नामेंट में कैसा रहा दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन? आंकड़ों से जानिए

सफर ऐसा रहा दक्षिण अफ्रीका का सफर दक्षिण अफ्रीका को पहले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से हार मिली। हालांकि, इसके बाद उसने जोरदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हराया। भारतीय टीम और बांग्लादेश को अगले मुकाबलों में उसने 3-3 विकेट से मात दी। श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ भी टीम को जीत मिली। टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी लीग मुकाबले में 7 विकेट से हार मिली। टीम तीसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची।

जीत सेमीफाइनल में ऐसे मिली दक्षिण अफ्रीका को जीत दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 125 रन से शानदार जीत मिली। मैच में प्रोटियाज टीम ने पहले खेलते हुए लौरा वोल्वार्ड्ट के शतक (169) की मदद से 319/7 का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लिश टीम 194 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड के शीर्षक्रम के 3 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल सकी। इसके बाद नैट साइवर-ब्रंट (64) और कैप्सी (50) ने अर्धशतक लगाए। मरिजान कप्प ने 7 ओवर में 20 रन देते हुए 5 विकेट लिए।

रन दक्षिण अफ्रीका के लिए इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन दक्षिण अफ्रीका के लिए लौरा वोल्वार्ड्ट ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए। वह 9 मैचों की 9 पारियों में 71.37 की औसत से 571 रन बनाने में सफल रही। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज भी थी। ताजमिन ब्रिट्स के बल्ले से 9 मैच की 9 पारियों में 29.37 की औसत से 237 रन निकले। उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया। उनका इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 101 रन रहा।