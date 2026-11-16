दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश: लिटन दास ने जड़ा 8वां टेस्ट शतक, मुशफिकुर रहीम को पछाड़ा

बांग्लादेश को पहली पारी में 121 रन के कुल स्कोर पर 5 झटके लग गए थे।

इसके बाद बल्लेबाजी पर आए लिटन ने तौहीद हृदोय (132) के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 206 रनों की दोहरी शतकीय साझेदारी हुई।

इस दौरान लिटन ने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और दूसरे दिन उसे शतक में तब्दील कर दिया। वह 179 गेंदों में 14 चौके और एक छक्के से 120 रन बनाकर आउट हुए।