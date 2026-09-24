दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श ने वनडे करियर का 22वां अर्धशतक लगाया

मार्श ने दूसरे ओवर में मार्को जानसेन के खिलाफ 2 छक्के लगाए।

इसके बाद उन्होंने गेराल्ड कोएत्जी के ओवर में भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी रखा।

मार्श के बल्ले से रन बरसते रहे और उन्होंने 9वें ओवर में एक छक्के के साथ 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।

उन्होंने उसी ओवर में कॉर्बिन बॉश को एक और छक्का मारा, लेकिन फिर महाराज ने उनकी पारी का अंत कर दिया।

वह 36 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुए।