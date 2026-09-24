दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श ने वनडे करियर का 22वां अर्धशतक लगाया
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने डरबन के किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में शानदार 60 रन बनाए। जीत के लिए मिले 298 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्श ने ट्रेविस हेड (36) के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत शुरुआत दिलाई। यह उनके वनडे करियर का 22वां अर्धशतक साबित हुआ। उनके इस अर्धशतक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को मैच में हार मिली। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही मार्श की पारी
मार्श ने दूसरे ओवर में मार्को जानसेन के खिलाफ 2 छक्के लगाए।
इसके बाद उन्होंने गेराल्ड कोएत्जी के ओवर में भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी रखा।
मार्श के बल्ले से रन बरसते रहे और उन्होंने 9वें ओवर में एक छक्के के साथ 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
उन्होंने उसी ओवर में कॉर्बिन बॉश को एक और छक्का मारा, लेकिन फिर महाराज ने उनकी पारी का अंत कर दिया।
वह 36 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुए।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीकी टीम
दक्षिण अफ्रीका से क्विंटन डिकॉक (14) और टोनी जोरजी (0) जल्दी आउट हुए।
इसके बाद कप्तान तेम्बा बावुमा (30) भी बड़ी पारी नहीं खेल सके।
संकट की घड़ी में ब्रीट्जके ने शतक लगाया और मार्को यानसेन (75) ने टीम का स्कोर 297/8 तक पहुंचाया।
जवाब में मार्श (60) और ट्रेविस हेड (36) ने अच्छी शुरुआत दिलाई।
इसके बाद कूपर कोनोली (38) और मैट रेनशॉ (44) ने संघर्ष किया, लेकिन पूरी टीम 230 रन पर सिमट गई।