मार्को यानसेन ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: मार्को यानसेन ने वनडे में लगाया अपना तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 06:41 pm Sep 24, 202606:41 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मार्को यानसेन ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 75 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक साबित हुआ। उनके अलावा मैथ्यू ब्रीट्जके ने शतक (112) लगाया। इन पारियों की मदद से प्रोटियाज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 297/8 का स्कोर बनाया। इस बीच यानसेन की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।