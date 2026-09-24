दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: मार्को यानसेन ने वनडे में लगाया अपना तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: मार्को यानसेन ने वनडे में लगाया अपना तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मार्को यानसेन ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 75 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का तीसरा अर्धशतक साबित हुआ। उनके अलावा मैथ्यू ब्रीट्जके ने शतक (112) लगाया। इन पारियों की मदद से प्रोटियाज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 297/8 का स्कोर बनाया। इस बीच यानसेन की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही यानसेन की पारी
दक्षिण अफ्रीका ने जब 168 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब यानसेन क्रीज पर आए।
उन्होंने संकट की घड़ी में भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 46 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
उन्होंने ब्रीट्जके के साथ मिलकर 107 रन की साझेदारी की।
तेजी से रन बटोर रहे यानसेन 59 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 4 छक्के लगाए।
जानकारी
यानसेन ने नंबर-7 पर खेलते हुए लगाया अर्धशतक
यानसेन का 75 रन का स्कोर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर-7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए किसी दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। उनसे आगे 2002 में जोहान्सबर्ग में लांस क्लूजनर का 83 रन का स्कोर है।
आंकड़े
ऐसा है यानसेन का वनडे करियर
यानसेन ने 2022 में अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
उन्होंने अब तक 33 वनडे की 28 पारियों में 27.30 की औसत 113.97 की स्ट्राइक रेट के साथ 628 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 75 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 अर्धशतक लगाए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 7 पारियों में 33.57 की औसत और 124.33 की स्ट्राइक रेट के साथ 235 रन बनाए हैं।
स्कोर
दक्षिण अफ्रीका ने बनाया अच्छा स्कोर
दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 297/8 का स्कोर बनाया।
यानसेन के अलावा ब्रीट्जके ने 112 रन का योगदान दिया। यह उनके वनडे करियर का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे शतक साबित हुआ।
प्रोटियाज टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा ने 30 रन की पारी खेली। रयान रिकेल्टन 27 रन की पारी खेलकर आउट हुए।
ऑस्ट्रेलिया से नाथन एलिस ने 57 रन देते हुए 3 विकेट लिए।