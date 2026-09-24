दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: केशव महाराज ने पहले वनडे में लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

यह वनडे में केशव महाराज का पांचवां 4 विकेट हॉल है, जो इमरान ताहिर (10) के बाद दक्षिण अफ्रीका के किसी स्पिनर के लिए दूसरा सबसे ज्यादा है।

महाराज का यह प्रदर्शन (4/20) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर का दूसरा सबसे अच्छा वनडे प्रदर्शन है। उनसे बेहतर आंकड़े 2002 में केप टाउन में बोजे ने (5/12) ने दर्ज किए थे।

महाराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 मैचों में 22.04 की औसत से 22 विकेट लिए हैं।