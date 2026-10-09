दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: भारत में कहां और कैसे देखें पहले टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण?

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट 9 से 13 अक्टूबर तक डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में खेला जाएगा।

यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इस अहम सीरीज के मैचों को भारत में यूरोस्पोर्ट नेटवर्क के टेलीविजन चैनलों पर लाइव प्रसारित किया जाएगा।

इसी तरह फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर भी इसकी लाइव स्ट्रीम की जाएगी। ऐसे में भातरीय दर्शक इस सीरीज के मुकाबलों का लुत्फ उठा सकते हैं।