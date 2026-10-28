साइमन हार्मर ने लिए 2 विकेट (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

केपटाउन टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर बनाई बढ़त, ऐसा रहा दूसरा दिन

लेखन अंकित पसबोला 09:34 pm Oct 28, 202609:34 pm

क्या है खबर?

केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की पहली पारी के 329 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 4 विकेट खोकर 330 रन का स्कोर बनाया है। कंगारू टीम की बढ़त फिलहाल एक रन की हो गई है। स्टम्प्स तक क्रीज पर फिलहाल जोश इंग्लिस (85) और एलेक्स कैरी (51) बने हुए हैं। आइए दूसरे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।