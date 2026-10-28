दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया: मार्को जानसेन ने पूरे किए अपने 100 टेस्ट विकेट, जानिए उनके आंकड़े

2021 के आखिर में अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले जानसेन ने टेस्ट क्रिकेट में 5 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं।

उनके नाम 5 बार एक पारी में चार विकेट लेने और एक मैच में कुल 10 विकेट लेने का कारनामा भी दर्ज है।

इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने सिर्फ 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरे कर लिए।

उनका गेंदबाजी औसत लगभग 21 है, जो कि काबिलियत को दर्शाता है।