दक्षिण अफ्रीका ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप: दक्षिण अफ्रीका ने 16 साल बाद दागा गोल, चेकिया के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ

लेखन आदर्श कुमार 12:26 am Jun 19, 202612:26 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-A में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। चेकिया ने आक्रामक खेल दिखाया और इसका फायदा उसे छठे मिनट में मिला, जब मिखाल सादीलेक ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन कोई भी गोल में तब्दील नहीं हो सका। 83वें मिनट में दक्षिण अफ्रीका को पेनल्टी मिली, जिसे तेबोहो मोक्वेना ने गोल में बदलकर मैच बराबरी पर ला दिया।