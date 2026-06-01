फीफा विश्व कप: दक्षिण अफ्रीका ने 16 साल बाद दागा गोल, चेकिया के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-A में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। चेकिया ने आक्रामक खेल दिखाया और इसका फायदा उसे छठे मिनट में मिला, जब मिखाल सादीलेक ने गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन कोई भी गोल में तब्दील नहीं हो सका। 83वें मिनट में दक्षिण अफ्रीका को पेनल्टी मिली, जिसे तेबोहो मोक्वेना ने गोल में बदलकर मैच बराबरी पर ला दिया।
गोल
16 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए विश्व कप में आया गोल
मोक्वेना ने फीफा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए 16 साल बाद कोई गोल दागा है। इससे पहले 2010 विश्व कप में फ्रांस फुटबॉल टीम के खिलाफ काटलेगो म्फेला ने दक्षिण अफ्रीका के लिए गोल किया था। इसके बाद से टीम विश्व कप में गोल का इंतजार कर रही थी। मोक्वेना ने पेनल्टी को गोल में बदलकर न सिर्फ टीम को हार से बचाया, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के लंबे इंतजार को भी खत्म कर दिया।
इतिहास
फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा
इस मुकाबले में एक अनोखा रिकॉर्ड बना। विश्व कप इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, जब 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 2 मुख्य कोच आमने-सामने थे। चेकिया के 74 वर्षीय मिरोस्लाव कौबेक और दक्षिण अफ्रीका के 74 वर्षीय ह्यूगो ब्रूस ने अपनी-अपनी टीमों का नेतृत्व किया। दोनों अनुभवी कोचों की मौजूदगी ने इस मैच को खास बना दिया और विश्व कप के इतिहास में इसे एक यादगार उपलब्धि के रूप में दर्ज किया गया।
आंकड़े
मैच के आंकड़ों पर एक नजर
मैच में चेकिया ने गोल करने की 12 बार कोशिश की और 3 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका ने 17 बार कोशिश की और 5 बार टारगेट पर शॉट लगाए। इस मैच में चेकिया के पास 39 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। दक्षिण अफ्रीका ने 61 प्रतिशत गेंद पर नियंत्रण रखा। चेकिया ने 82 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 300 पास पूरे किए। दक्षिण अफ्रीका ने 541 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 90 प्रतिशत की रही।
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