बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में मुल्डर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 गेंदों में शानदार 100 रन बनाए।

इसके बाद गेंदबाजी में 11 ओवरों में 31 रन देकर 7 विकेट झटके। इससे पहले जुलाई 2025 में बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने नाबाद 367 रनों की पारी खेली थी।

इस प्रदर्शन के साथ मुल्डर एक ही टेस्ट मैच में शतक जड़ने और 7 विकेट लेने वाले दुनिया के केवल 5वें और दक्षिण अफ्रीका के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।