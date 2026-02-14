दक्षिण अफ्रीका ने टी-20 विश्व कप के इतिहास में न्यूजीलैंड को लगातार 5वीं बार हराया
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के 24वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हरा दिया। ये टी-20 विश्व कप के इतिहास में लगातार 5वां मौका है जब कीवी टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड टीम एक बार भी इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं जीत पाई है। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कीवी टीम के लिए मार्क चैपमैन ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। डेरिल मिचेल के बल्ले से 32 और फिन एलन के बल्ले से 31 रन निकले। न्यूजीलैंड 175/7 का स्कोर खड़ा करने में सफल रही। मार्को यानसन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका के लिए एडेन मार्करम (86*) ने कप्तानी पारी खेली और उनकी टीम 17.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
गेंदबाजी
ऐसी रही यानसन की गेंदबाजी
यानसन ने अपने कोटे के 4 ओवर में 40 रन खर्च कर के 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 10 की रही। इस खिलाड़ी ने टिम सेफर्ट (13), फिन एलन (31), रचिन रविंद्र (13) और मार्क चैपमैन (48) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड के शीर्षक्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर के रख दिया। उनके अलावा लुंगी एनगिडी, केशव महाराज और कॉर्बिन बॉश को 1-1 सफलता मिली।
पहला
पहली बार यानसन ने लिया 4 विकेट हॉल
यानसन के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला 4 विकेट हॉल रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने टी-20 विश्व कप में 12 मुकाबले खेले हैं और इसकी 12 पारियों में 23.21 की औसत से 14 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.52 की रही है। 16वीं बार दक्षिण अफ्रीका के किसी गेंदबाज ने टी-20 विश्व कप में 4 विकेट हॉल लिया है। यानसन ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की 27 पारियों में 29 विकेट चटकाए हैं।
रिकॉर्ड
मार्करम ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
मार्करम ने 19 गेंदों का सामना कर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ वह टी-20 विश्व कप के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने साल 2016 के टी-20 विश्व कप में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। रोहित शर्मा और दासुन शनाका ने भी टी-20 विश्व कप में 19-19 गेंदों पर अर्धशतक जड़े हैं।
कप्तान
टी-20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले कप्तान
मार्करम अब टी-20 विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले कप्तान भी बन गए हैं। उन्होंने रोहित और शनाका की बराबरी की है, जिन्होंने भी 19-19 गेंदों पर अर्धशतक लगाए थे। इस सूची में दूसरे स्थान पर मोहम्मद अशरफुल हैं। बांग्लादेश के इस पूर्व कप्तान ने साल 2007 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 20 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था। महेला जयवर्धने ने केन्या के खिलाफ 21 गेंदों पर पचासा लगाया था।
पारी
ऐसी रही मार्करम की पारी और साझेदारी
मार्करम ने 44 गेंदों का सामना किया और 86 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 195.45 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए डिकॉक के साथ सिर्फ 28 गेंदों में 62 रन जोड़ दिए। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए रेयान रिकेल्टन के साथ केवल 18 गेंदों में 40 रन की साझेदारी निभाई। डेविड मिलर के साथ इस खिलाड़ी ने 33 गेंदों में 47 रन जोड़े और अपनी टीम को जीत दिलाई।
अंक तालिका
पहले स्ठान पर है दक्षिण अफ्रीका
ग्रुप-D में मौजूद दक्षिण अफ्रीका टीम की यह तीसरी जीत है। मार्करम की अगुआई वाली टीम इस ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की यह पहली हार है। इस शिकस्त के साथ ही कीवी टीम तालिका में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। UAE की टीम 1 जीत और 1 हार के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं, अफगानिस्तान की टीम 2 हार के साथ चौथे और कनाडा 5वें पायदान पर है।